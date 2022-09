Anche Milano si prepara a risparmiare: luci spente sul Pirellone e weekend lungo per i dipendenti comunali (Di mercoledì 7 settembre 2022) luci spente di notte per il Pirellone e per Palazzo Lombardia e smart working il venerdì per i dipendenti comunali. Anche il cuore economico d’Italia intende fare la propria parte per risparmiare il più energia e più gas possibili. È questo quello che si legge nell’informativa presentata dall’Aria (la società regionale per l’innovazione e gli acquisti) agli assessori di Milano. Gli interventi sarebbero a «costo zero» e permetterebbero al capoluogo lombardo di risparmiare il 6% rispetto alla media dei propri consumi. Quindi, niente tricolore in cima al grattacielo Pirelli, e un’illuminazione minima di piazza Lombardia, con il palazzo che andrà in modalità notturna dalle 20 e non più dalle 22. Sempre nella sede regionale, i ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 settembre 2022)di notte per ile per Palazzo Lombardia e smart working il venerdì per iil cuore economico d’Italia intende fare la propria parte peril più energia e più gas possibili. È questo quello che si legge nell’informativa presentata dall’Aria (la società regionale per l’innovazione e gli acquisti) agli assessori di. Gli interventi sarebbero a «costo zero» e permetterebbero al capoluogo lombardo diil 6% rispetto alla media dei propri consumi. Quindi, niente tricolore in cima al grattacielo Pirelli, e un’illuminazione minima di piazza Lombardia, con il palazzo che andrà in modalità notturna dalle 20 e non più dalle 22. Sempre nella sede regionale, i ...

