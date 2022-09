Windtre business e Cyberoo: partnership per i servizi di cybersecurity alle aziende (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 settembre 2022 – Windtre, attraverso il suo brand Windtre business, sigla una partnership con l’azienda italiana Cyberoo, per arricchire ulteriormente la propria offerta nell’ambito della cybersecurity aziendale con nuovi servizi di consulenza sulla sicurezza informatica avanzata e il monitoraggio costante delle infrastrutture tecnologiche. Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di Windtre, commenta: “La sinergia con Cyberoo risponde alle attuali esigenze di protezione dagli attacchi informatici da parte di aziende e pubbliche amministrazioni. Un aspetto sempre più centrale nel mercato business, per il ricorso massivo al lavoro da remoto e per le minacce crescenti alla ... Leggi su pantareinews (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 settembre 2022 –, attraverso il suo brand, sigla unacon l’azienda italiana, per arricchire ulteriormente la propria offerta nell’ambito dellaaziendale con nuovidi consulenza sulla sicurezza informatica avanzata e il monitoraggio costante delle infrastrutture tecnologiche. Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di, commenta: “La sinergia conrispondeattuali esigenze di protezione dagli attacchi informatici da parte die pubbliche amministrazioni. Un aspetto sempre più centrale nel mercato, per il ricorso massivo al lavoro da remoto e per le minacce crescenti alla ...

