Video Bologna, la squadra visita Mihajlovic in ospedale (Di martedì 6 settembre 2022) Ad aprile, dopo la vittoria per 2 - 1 contro l'Inter nel recupero della 20ª giornata dello scorso campionato, i giocatori del Bologna fecero visita a ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 6 settembre 2022) Ad aprile, dopo la vittoria per 2 - 1 contro l'Inter nel recupero della 20ª giornata dello scorso campionato, i giocatori delfeceroa ...

fanpage : Il #Bologna ha esonerato #Mihajlovic, da oggi non è più il tecnico dei rossoblu #6settembre - VittorioSgarbi : Vi sto sul c..o? Ma io ci sono! )Puoi votare Sgarbi al Senato nel Collegio uninominale (centrodestra) di Bologna e… - CremoniniCesare : Sono felice di annunciarvi ulteriori nuove date per il tour #INDOOR2022!! Triplicano i concerti di ROMA. Diventano… - BolognaSpazio : @cheiuan Un bella compilation di video di Sinisa a Bologna - CCityCatholic : RT @il_Timone: Cinque anni fa, il 6 settembre 2017, moriva il cardinale Carlo Caffarra, arcivescovo di Bologna. Lo ricordiamo con un video… -