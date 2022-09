Uomini e Donne, Giulia De Lellis torna in analisi: il motivo (Di martedì 6 settembre 2022) Giulia De Lellis non è tipo di perdona che si butta giù, ma nonostante la sua forza e il carattere tosto, anche lei soffre di problemi psicologici come l’ansia e gli attacchi di panico. Ed è proprio per questo motivo che in passato ha deciso di affidarsi a un professionista. “Sì, soffro di ansia e attacchi di panico. Capita ancora, ho solo imparato a gestire anche quelli” ha rivelato Giulia De Lellis su Instagram, rispondendo alle domande dei suoi fan. “Quando arrivano vuol dire che sono piena, che devo buttare fuori quel carico di energia. Così li accolgo, respirando profondamente. Li attraverso e poi me ne libero sentendomi meglio poco dopo. Non ho più paura”. E ancora, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, diventata poi una delle influencer più seguite d’Italia, ha ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 6 settembre 2022)Denon è tipo di perdona che si butta giù, ma nonostante la sua forza e il carattere tosto, anche lei soffre di problemi psicologici come l’ansia e gli attacchi di panico. Ed è proprio per questoche in passato ha deciso di affidarsi a un professionista. “Sì, soffro di ansia e attacchi di panico. Capita ancora, ho solo imparato a gestire anche quelli” ha rivelatoDesu Instagram, rispondendo alle domande dei suoi fan. “Quando arrivano vuol dire che sono piena, che devo buttare fuori quel carico di energia. Così li accolgo, respirando profondamente. Li attraverso e poi me ne libero sentendomi meglio poco dopo. Non ho più paura”. E ancora, l’ex corteggiatrice di, diventata poi una delle influencer più seguite d’Italia, ha ...

