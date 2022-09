“Uno scenario da incubo”. Il sondaggio ora terrorizza Letta (Di martedì 6 settembre 2022) Manca poco, pochissimo, alla “chiusura” dei sondaggi. Ovvero al momento in cui sarà impossibile per i media pubblicare le indagini sulle inclinazioni politiche degli italiani. Dunque è bene approfittarne finché si può e ieri a Quarta Repubblica è andato in onda un sondaggio molto interessante sulle intenzioni elettorali degli italiani. I listini proporzionali In cima alla lista dei partiti c’è sempre Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Il sondaggio Tecné lo dà al 24,8%, ben 3 punti percentuali in più del diretto concorrente a sinistra, ovvero il Pd di Enrico Letta (fermo al 21,9%). In terza posizione si consolida la Lega al 12,1%. E subito sotto il Movimento Cinque Stelle, forte del voto di chi incassa il reddito di cittadinanza, con l’11,9%. Decisamente sotto le aspettative, almeno iniziali, si attesta invece il Terzo Polo di Matteo ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 6 settembre 2022) Manca poco, pochissimo, alla “chiusura” dei sondaggi. Ovvero al momento in cui sarà impossibile per i media pubblicare le indagini sulle inclinazioni politiche degli italiani. Dunque è bene approfittarne finché si può e ieri a Quarta Repubblica è andato in onda unmolto interessante sulle intenzioni elettorali degli italiani. I listini proporzionali In cima alla lista dei partiti c’è sempre Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. IlTecné lo dà al 24,8%, ben 3 punti percentuali in più del diretto concorrente a sinistra, ovvero il Pd di Enrico(fermo al 21,9%). In terza posizione si consolida la Lega al 12,1%. E subito sotto il Movimento Cinque Stelle, forte del voto di chi incassa il reddito di cittadinanza, con l’11,9%. Decisamente sotto le aspettative, almeno iniziali, si attesta invece il Terzo Polo di Matteo ...

ItalyMFA : #Polonia | Il Segretario Generale @EttoreSequi ha incontrato l'Ambasciatrice ???? @Anna_M_Anders per uno scambio di v… - veneziaunica : ??È arrivato il giorno della #RegataStorica2022: il Canal Grande ritorna scenario di una delle più antiche e amate m… - infoitinterno : Verso il voto, Letta ai candidati del Pd: “Il Rosatellum può dare uno scenario da incubo, la destra può ottenere il… - NuovoSuT : @sunrisesrose @FilBarbera @phl43 Non a compensare ma ad aggravare la situazione. Non saremmo più una nazione. Un ol… - salfasanop : Se Letta fosse preoccupato di questo, vedrebbe con favore le forze che puntano al centro. Verso il voto, Letta ai… -