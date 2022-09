Ufficiale | Sinisa Mihajlovic non è più l' allenatore del Bologna

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Sinisa Mihajlovic è stato esonerato dal Bologna: è ufficiale - Pall_Gonfiato : Il #Bologna saluta ufficialmente #Mihajlovic - pianetagenoa : Ufficiale: il Bologna ha esonerato Sinisa Mihajlovic - - LiukGiordano : ?? Sinisa #Mihajlovic non è più l'allenatore del #Bologna! ?? LE ULTIME ?? - MilanLiveIT : UFFICIALE, Sinisa #Mihajlovic è stato esonerato dal #Bologna! ?? -

Riunione in presenza e comunicazione. Il Bologna ha dunque esonerato misterMihajlovic . Una scelta sicuramente sofferta e tanto pensata, ma i risultati dei felsinei di questo avvio ...La nota del club in arrivo La comunicazionedella società è in arrivo, dopo un incontro avvenuto a Roma traMihajlovic, l'ad del club Claudio Fenucci, il responsabile dell'area ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Sinisa Mihajlovic era arrivato al Bologna nel 2019: un legame creato negli anni difficili della malattia: Gli scarsi risultati di inizio campionato gli costano la panchina ...