Tre volte al Pronto Soccorso per un forte mal di testa, i medici le danno del paracetamolo: Alessandra muore di tumore (Di martedì 6 settembre 2022) Una visita frettolosa, una prescrizione medica fatta senza accurata diagnosi e Alessandra Taddei è morta nel giro di poco per un tumore non riconosciuto in tempo. Tutto era iniziato con un banale mal di testa. Alessandra Taddei – professoressa presso una scuola media di Verbania, in Piemonte – si era recata al Pronto Soccorso dove L'articolo proviene da Leggilo.org.

