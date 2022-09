TPI Fest 2022 | al via a Bologna il 15 settembre il festival di The Post Internazionale

Leggi su tpi

(Di martedì 6 settembre 2022) TPI, al via adal 15ilival di The. Programma e ospiti Approfondire le proe dei partiti e discutere i temi chiave della campagna elettorale con i principali attori politici e istituzionali, nazionali e locali, a pochi giorni dalle elezioni politiche del 25. Questi gli obiettivi di TPI, ilival di Theorganizzato per la prima volta a, alla “Tettoia Nervi” in Piazza Lucio Dalla, il 15,16 e 17, a partire dalle 19 fino alle 23:30. I contenuti principali delle tre serate, che saranno anche l’occasione per ...