The Whale, il professore gay ed obeso Brendan Fraser incanta la Mostra di Venezia (Di martedì 6 settembre 2022) Da atletico protagonista della ‘Mummia’ (era Rick O’Connell) a professore di inglese gravemente obeso. E’ questa la trasformazione di Brendan Fraser che anche con 100 kg in più ha incantato il red carpet del Festival del Cinema di Venezia, dove ha presentato The Whale di Darren Aronofsky. ??? Il film racconta la storia di un gay sovrappeso che tenta di riallacciare i rapporti con la figlia abbandonata dieci anni prima per vivere il suo amore libero. The Whale, sceneggiato e basato sull’opera teatrale di Samuel D.Hunter e diretto da Darren Aronofsky in concorso a Venezia racconta dell’intreccio settimanale di persone che entrano nella vita di Charlie e nel suo microscopico appartamento dal quale non esce mai e dove invece entrano le ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 6 settembre 2022) Da atletico protagonista della ‘Mummia’ (era Rick O’Connell) adi inglese gravemente. E’ questa la trasformazione diche anche con 100 kg in più hato il red carpet del Festival del Cinema di, dove ha presentato Thedi Darren Aronofsky. ??? Il film racconta la storia di un gay sovrappeso che tenta di riallacciare i rapporti con la figlia abbandonata dieci anni prima per vivere il suo amore libero. The, sceneggiato e basato sull’opera teatrale di Samuel D.Hunter e diretto da Darren Aronofsky in concorso aracconta dell’intreccio settimanale di persone che entrano nella vita di Charlie e nel suo microscopico appartamento dal quale non esce mai e dove invece entrano le ...

