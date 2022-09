Tennis, ufficiale: Wta Finals 2022 a Fort Worth, in Texas (Di martedì 6 settembre 2022) Adesso è ufficiale. Come comunicato dalla Wta, le Finals femminili del 2022 si disputeranno a Fort Worth, in Texas, dal 31 ottobre al 7 novembre. Ci si sposta dunque da Guadalajara, in Messico, alla città americana, che ospiterà l’evento alla Dickies Arena. Presenti, come al solito, le prime otto giocatrici della race in singolare e le prime otto coppie del doppio. Soddisfatto per questo accordo il CEO della Wta, Steve Simon: “La Dickies Arena e la città di Fort Worth hanno una comprovata esperienza nell’ospitare eventi sportivi e di intrattenimento di livello mondiale e siamo entusiasti di riportare il torneo principale della WTA negli Stati Uniti per la prima volta dal 2005”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Adesso è. Come comunicato dalla Wta, lefemminili delsi disputeranno a, in, dal 31 ottobre al 7 novembre. Ci si sposta dunque da Guadalajara, in Messico, alla città americana, che ospiterà l’evento alla Dickies Arena. Presenti, come al solito, le prime otto giocatrici della race in singolare e le prime otto coppie del doppio. Soddisfatto per questo accordo il CEO della Wta, Steve Simon: “La Dickies Arena e la città dihanno una comprovata esperienza nell’ospitare eventi sportivi e di intrattenimento di livello mondiale e siamo entusiasti di riportare il torneo principale della WTA negli Stati Uniti per la prima volta dal 2005”. SportFace.

