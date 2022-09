Spalletti: 'Cuore e polmoni per non andare in apnea. Osimhen può giocare' (Di martedì 6 settembre 2022) La notizia è un infortunio, ma più quello di Luciano Spalletti che dei giocatori. Sui suoi calciatori il tecnico è ottimista: 'Lozano sta bene. Osimhen si allenerà domattina col gruppo e se il ... Leggi su gazzetta (Di martedì 6 settembre 2022) La notizia è un infortunio, ma più quello di Lucianoche dei giocatori. Sui suoi calciatori il tecnico è ottimista: 'Lozano sta bene.si allenerà domattina col gruppo e se il ...

Oneymarinho : Tutto ciò che leggo in merito all'Inter non lo leggevo dai tempi delle crisi di Spalletti. Mettiamo il cuore in pac… - Kvaratskhelismo : Pov: La tua squadra del cuore è allenata da Spalletti e sta per giocare la Champions - m_biancoceleste : #LazioNapoli Servono testa, cuore e tanto fiato. Spalletti torna a schierare la migliore formazione possibile dopo… - pasquale_caos : E spero con tutto il cuore che Spalletti riesca a svoltarla positivamente nei prossimi 7 giorni tra Lazio e Liverpo… - salento_news : I giallorossi ci mettono cuore e passione: pareggio prezioso contro il Napoli di Spalletti -