Signorini spiega perchè ha voluto dire ai concorrenti del GF VIP 7 della sieropositività di Ciacci | qualcosa non torna

Come mai la presenza di Giovanni Ciacci nel cast del Grande Fratello VIP 7 è stata ufficializzata con largo anticipo? Lo ha spiegato dalle pagine di Tv, sorrisi e canzoni, Alfonso Signorini provando a raccontare come mai, ha deciso di svelare con così tanto anticipo il nome di Ciacci. "Il tema della sieropositività lo sento molto perché in Italia c'è un'enorme ignoranza a riguardo. Identificare una patologia con un orientamento sessuale è la cosa più sbagliata" ha detto Signorini sulle pagine di Sorrisi. Lo stesso Ciacci, nella sua intervista per Chi, parlando della nuova avventura nella casa del Grande Fratello, aveva detto che oggi le cose sono molto diverse dagli anni '80 ma che comunque, c'è ancora tanta ignoranza su questa ...

