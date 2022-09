Quando escono i biglietti Napoli-Spezia? Indizio da TicketOne (Di martedì 6 settembre 2022) In un campionato molto atipico per via dell’inizio imminente del mondiale (a novembre) non ci si ferma praticamente mai. Infatti dopo l’impegno di domani contro il Liverpool, i ragazzi di Spalletti scenderanno di nuovo in campo domenica, contro lo Spezia. Viste le recenti prestazioni ed i risultato ottenuti fin qui del Napoli, lo stadio è tornato di nuovo a riempirsi. Infatti è già caccia ai tickets per la prossima sfida contro i liguri. Il Napoli affronterà i ragazzi di Gotti domenica, al Maradona, alle ore 15. Stadio MaradonaL’uscita dei biglietti non è stata ancora ufficializzate, però da TicketOne arriva un Indizio importante: sul sito c’è scritto che da domani, ore 12:00 si potranno acquistare i biglietti. Quindi questa potrebbe essere una “svista” che però ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 settembre 2022) In un campionato molto atipico per via dell’inizio imminente del mondiale (a novembre) non ci si ferma praticamente mai. Infatti dopo l’impegno di domani contro il Liverpool, i ragazzi di Spalletti scenderanno di nuovo in campo domenica, contro lo. Viste le recenti prestazioni ed i risultato ottenuti fin qui del, lo stadio è tornato di nuovo a riempirsi. Infatti è già caccia ai tickets per la prossima sfida contro i liguri. Ilaffronterà i ragazzi di Gotti domenica, al Maradona, alle ore 15. Stadio MaradonaL’uscita deinon è stata ancora ufficializzate, però daarriva unimportante: sul sito c’è scritto che da domani, ore 12:00 si potranno acquistare i. Quindi questa potrebbe essere una “svista” che però ...

