Patuanelli M5s | ' Nostro partito era come un condominio | difficile da tenere assieme Nessuna alleanza con Pd finché adotterà politiche

(Di martedì 6 settembre 2022) - L'esponente Cinquestelle, attuale ministro delleagricole a Omnibus: 'Governare è molto più complesso che fare opposizione, in cui puoi dire tutto e il contrario di tutto e non devi ...

Stefano Patuanelli sul M5S: "Niente alleanza con PD finché propone politiche neoliberiste" L'esponente Cinquestelle, attuale ministro delle politiche agricole a Omnibus: "Governare è molto più complesso che fare opposizione, in cui puoi dire tutto e il contrario di tutto e non devi rendere ..."La gestione emergenza energetica comporta delle scelte. Dal punto di vista del Consiglio dei Minsitri con Cingolani abbiamo cercato sempre soluzioni. Su alcuni temi l'unità nazionale non funziona, il ...