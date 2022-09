No Gas, docce gelate, pasta cruda e agenti all’uscio: ecco come il mainstream stravolge l’inverno (Di martedì 6 settembre 2022) docce gelate, magari in due alla volta. pasta cruda cucinata a fuoco spento. Termostati rivisitati e corretti e agenti all’uscio per monitorare la buona condotta. Lo stupidario di consigli utili e istruzioni per l’uso della crisi energetica che impera in questi giorni è sconcertante. Un florilegio di proposte e consigli utili che delineano lo scenario che si prefigura per l’autunno alle porte. Un quadro a dir poco apocalittico: se non fosse per le spennellate paradossali, al limite del grottesco, che si intravedono sullo sfondo di una comunicazione del mainstream che alterna alle tinte fosche della crisi, la luminescenza di un messaggio radical chic. Di una pistolotto morale finale, utile solo a declinare all’emergenza in corso, l’antologia di virtuosismi e istruzioni ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 settembre 2022), magari in due alla volta.cucinata a fuoco spento. Termostati rivisitati e corretti eper monitorare la buona condotta. Lo stupidario di consigli utili e istruzioni per l’uso della crisi energetica che impera in questi giorni è sconcertante. Un florilegio di proposte e consigli utili che delineano lo scenario che si prefigura per l’autunno alle porte. Un quadro a dir poco apocalittico: se non fosse per le spennellate paradossali, al limite del grottesco, che si intravedono sullo sfondo di una comunicazione delche alterna alle tinte fosche della crisi, la luminescenza di un messaggio radical chic. Di una pistolotto morale finale, utile solo a declinare all’emergenza in corso, l’antologia di virtuosismi e istruzioni ...

antoninobill : Caro gas, il piano di risparmi del governo: dai termosifoni al “consiglio” di docce più brevi. Centrali a carbone e… - Succhiandiamo : RT @Tommy_Rabbit: Attenzione: per risparmiare sul gas hanno suggerito di fare docce brevi, ma comunque di farle! Capito? - Marilen97832318 : RT @Tommy_Rabbit: Attenzione: per risparmiare sul gas hanno suggerito di fare docce brevi, ma comunque di farle! Capito? - Tommy_Rabbit : Attenzione: per risparmiare sul gas hanno suggerito di fare docce brevi, ma comunque di farle! Capito? - Girl1Dream1 : #Cingolani lo pagano pure? Mica abbassare i prezzi del #gas e tassare le aziende che stanno facendo profitti del 10… -