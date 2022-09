Mara Farci, in coma da due mesi in Australia per l'anoressia, tornerà in Italia. Il fratello: "Grazie a voi abbiamo acquistato i biglietti" (Di martedì 6 settembre 2022) La 29enne di Fluminimaggiore rientrerà in Italia il 14 settembre con un volo medico e farà tappa a Roma, al Gemelli, prima di riprendere il viaggio per Cagliari. Con lei i genitori Paolo e Donatella, rimasti a Melbourne accanto alla figlia Leggi su repubblica (Di martedì 6 settembre 2022) La 29enne di Fluminimaggiore rientrerà inil 14 settembre con un volo medico e farà tappa a Roma, al Gemelli, prima di riprendere il viaggio per Cagliari. Con lei i genitori Paolo e Donatella, rimasti a Melbourne accanto alla figlia

