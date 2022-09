LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Okamika e Maté in fuga, gruppo a 2? quando mancano 55 km (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DELLA Vuelta 16.43 Il vantaggio dei due fuggitivi, Ander Okamika (Burgos-BH) e Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi), scendo ora sotto i 2?. 16.41 Tra 20 km arriveremo allo sprint intermedio di Alcalá del Río. 16.38 50 km al traguardo! 16.36 Ecco il momento che vi abbiamo descritto poco fa. Dovrebbe trattarsi di Nelson OLIVEira: My GOODNESS, that was a close…! #LaVuelta22 pic.twitter.com/R2hFMM6UmS — Eurosport (@eurosport) September 6, 2022 16.34 Poco fa un uomo della Movistar ha rischiato grosso di cadere e colpire dei tifosi a bordo strada. Fortunatamente il peggio è stato scampato. 16.31 In gruppo ora il lavoro è fatto quasi interamente dagli uomini della Cofidis. 16.28 Tra poco meno di 30 km ci ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA16.43 Il vantaggio dei due fuggitivi, Ander(Burgos-BH) e Luis Angel(Euskaltel-Euskadi), scendo ora sotto i 2?. 16.41 Tra 20 km arriveremo allo sprint intermedio di Alcalá del Río. 16.38 50 km al traguardo! 16.36 Ecco il momento che vi abbiamo descritto poco fa. Dovrebbe trattarsi di Nelson Oira: My GOODNESS, that was a close…! #La22 pic.twitter.com/R2hFMM6UmS — Eurosport (@eurosport) September 6,16.34 Poco fa un uomo della Movistar ha rischiato grosso di cadere e colpire dei tifosi a bordo strada. Fortunatamente il peggio è stato scampato. 16.31 Inora il lavoro è fatto quasi interamente dagli uomini della Cofidis. 16.28 Tra poco meno di 30 km ci ...

