LIVE Sinner-Ivashka 6-1 5-7 6-2 2-3, US Open 2022 in DIRETTA: subito contro-break piazzato da Sinner (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Commette un altro errore Sinner con il rovescio: estremamente falloso in questa fase. 15-15 Grave errore di Ivashka che aveva un’ottima chance con il campo spalancato. 0-15 Lungo il dritto di Sinner dopo una buona risposta di Ivashka. 3-2 break Sinner! L’azzurro rientra subito in carreggiata nel quarto set. 40-A Bellissimo dritto in diagonale in corsa: terza palla per il 2-3. 40-40 Fiammata con il dritto lungolinea di Ivashka! Annullate entrambe le palle break. 30-40 Non passa la palla corta di Sinner che sarebbe stata definitiva. 15-40 Terzo errore del game di dritto per ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Commette un altro errorecon il rovescio: estremamente falloso in questa fase. 15-15 Grave errore diche aveva un’ottima chance con il campo spalancato. 0-15 Lungo il dritto didopo una buona risposta di. 3-2! L’azzurro rientrain carreggiata nel quarto set. 40-A Bellissimo dritto in diagonale in corsa: terza palla per il 2-3. 40-40 Fiammata con il dritto lungolinea di! Annullate entrambe le palle. 30-40 Non passa la palla corta diche sarebbe stata definitiva. 15-40 Terzo errore del game di dritto per ...

