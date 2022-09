Letta ai candidati del Pd: “Fate tutto il possibile per vincere o sarà allarme democrazia” (Di martedì 6 settembre 2022) Roma – Un discorso ai candidati per “lanciare l’ultima fase della campagna elettorale, invogliandovi a fare tutto il possibile”. Lo ha detto Enrico Letta stamattina parlando ai candidati del Pd. “Voglio lanciare l’allarme per la democrazia italiana, peso le parole, non voglio usare parole a vanvera: abbiamo 17 giorni di campagna per cambiare completamente la storia del nostro Paese ed evitare che l’allarme per la democrazia italiana diventi realtà”, ha spiegato il leader dem. Secondo Letta “ci sono tre percezioni sbagliate che si stanno diffondendo nel Paese”. “Primo, una vittoria annunciata della destra e quindi liberi tutti, la destra ha già vinto e a quel punto perché votare il partito che è più in grado di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 6 settembre 2022) Roma – Un discorso aiper “lanciare l’ultima fase della campagna elettorale, invogliandovi a fareil”. Lo ha detto Enricostamattina parlando aidel Pd. “Voglio lanciare l’per laitaliana, peso le parole, non voglio usare parole a vanvera: abbiamo 17 giorni di campagna per cambiare completamente la storia del nostro Paese ed evitare che l’per laitaliana diventi realtà”, ha spiegato il leader dem. Secondo“ci sono tre percezioni sbagliate che si stanno diffondendo nel Paese”. “Primo, una vittoria annunciata della destra e quindi liberi tutti, la destra ha già vinto e a quel punto perché votare il partito che è più in grado di ...

