“Grazie per tutto l’amore”: Emma Marrone scrive ai fan dopo la morte del papà Rosario (Di martedì 6 settembre 2022) Emma Marrone scrive ai fan dopo la morte del papà Rosario “Grazie a tutti per l’amore che ci avete donato”: sono le prime parole pronunciate da Emma Marrone sui social dopo la morte del papà Rosario, scomparso improvvisamente all’età di 66 anni nella giornata di lunedì 5 settembre. La cantante ha scritto sul suo profilo Twitter per ringraziare sia i suoi fan che i suoi colleghi, i quali, una volta appresa la notizia della morte di Rosario Marrone, hanno espresso il loro cordoglio sui social. Grazie a tutti per l’amore che ci avete donato — ... Leggi su tpi (Di martedì 6 settembre 2022)ai fanladela tutti perche ci avete donato”: sono le prime parole pronunciate dasui socialladel, scomparso improvvisamente all’età di 66 anni nella giornata di lunedì 5 settembre. La cantante ha scritto sul suo profilo Twitter per ringraziare sia i suoi fan che i suoi colleghi, i quali, una volta appresa la notizia delladi, hanno espresso il loro cordoglio sui social.a tutti perche ci avete donato — ...

marattin : “Per la prima volta l’evasione scende sotto i 100 miliardi”, titola Repubblica. È il dato del 2019, come riportato… - MarroneEmma : Grazie a tutti per l'amore che ci avete donato ?? - YoshikiOfficial : Grazie mille! #YOSHIKI - JLSESI90 : RT @IsabellaF1890: ???? Preghiamo Nel Cuore DIO ????con un Ave Maria, un Padre Nostro e un Angelo di DIO ? per la Nostra Adorata Mamma Valent… - EdoJuve67 : @JMCLuigi Ok, grazie per la conferma. Buona giornata (e forza Juve) -