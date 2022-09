Dazn: i dati Auditel della quinta giornata di Serie A (Di martedì 6 settembre 2022) Milan – Inter a quota 1,7 milioni Si è da poco conclusa la quinta giornata di campionate e se per alcune squadre è già tempo di pensare alla Champions League, per noi addetti ai lavori è tempo di vedere i dati dell’ultimo turno di Serie A, appena pubblicati da Auditel. Zona Gol Zona Gol questo weekend è andata in scena solo una volta, ieri alle 18:30 per Monza – Atalanta e Salernitana – Empoli, facendo registrare un’audience di 185.781 spettatori. Le singole partite Come anticipato il match più visto del weekend è stato il Derby di Milano che ha visto i rossoneri di Pioli, che giocavano in casa, battere i cugini dell’Inter per 3-2, attirando davanti allo schermo 1.731.994 tifosi. A seguire un’altra partita di sabato, Fiorentina – Juve che non avrà regalato spettacolo, complici anche gli zero tiri in ... Leggi su tvzoom (Di martedì 6 settembre 2022) Milan – Inter a quota 1,7 milioni Si è da poco conclusa ladi campionate e se per alcune squadre è già tempo di pensare alla Champions League, per noi addetti ai lavori è tempo di vedere idell’ultimo turno diA, appena pubblicati da. Zona Gol Zona Gol questo weekend è andata in scena solo una volta, ieri alle 18:30 per Monza – Atalanta e Salernitana – Empoli, facendo registrare un’audience di 185.781 spettatori. Le singole partite Come anticipato il match più visto del weekend è stato il Derby di Milano che ha visto i rossoneri di Pioli, che giocavano in casa, battere i cugini dell’Inter per 3-2, attirando davanti allo schermo 1.731.994 tifosi. A seguire un’altra partita di sabato, Fiorentina – Juve che non avrà regalato spettacolo, complici anche gli zero tiri in ...

