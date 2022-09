Concorso dirigente scolastico, necessari cinque anni di servizio: sono validi quelli prestati durante il corso di laurea? (Di martedì 6 settembre 2022) Gli aspiranti alla partecipazione al Concorso per dirigente scolastico devono essere in possesso, tra gli altri requisiti, di un servizio pari a cinque anni scolastici. sono validi gli anni svolti durante il corso di laurea? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 settembre 2022) Gli aspiranti alla partecipazione alperdevono essere in possesso, tra gli altri requisiti, di unpari ascolastici.glisvoltiildi? L'articolo .

orizzontescuola : Concorso dirigente scolastico, necessari cinque anni di servizio: sono validi quelli prestati durante il corso di l… - zazoomblog : Comune di Lanciano: Concorso per 1 Dirigente Amministrativo - #Comune #Lanciano: #Concorso - zazoomblog : AUSL di Ferrara: Concorso per 1 Dirigente Medico - #Ferrara: #Concorso #Dirigente #Medico - aspettaaspetta : @agorarai @AzzolinaLucia È scema, infatti dice di aver vinto un concorso da dirigente scolastico. Tutto torna. - PAwhistleblower : @antoniopolito1 È giusto che mogli dei piddini abbiano per decenni incarichi di direttore generale di Enti pubblic… -