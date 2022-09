"Chi c'è dietro di lei". Travaglio a ruota libera, perché ora se la prende con Meloni (Di martedì 6 settembre 2022) Secondo Marco Travaglio, Giorgia Meloni non rappresenta una novità politica. Lo ha detto lui stesso in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Lanciare l'allarme su Giorgia Meloni ha creato una narrazione a lei funzionale. Lei vuole accreditarsi come una politica nuova, come la portatrice di una nuova destra. Ma non c'è niente di nuovo in Giorgia Meloni, niente di nuovo alle sue spalle". Secondo il direttore del Fatto Quotidiano, "nel partito della Meloni ci sono Ignazio La Russa, Fitto, Tremonti, Pera e poi negli altri partiti ci sono Giorgetti, Casellati, Gasparri, Calderoli, c'è persino Bossi... c'è il governo al gran completo del berlusconismo che ci ha rovinati". Per Travaglio, insomma, con l'eventuale nuovo governo guidato dalla leader di Fratelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Secondo Marco, Giorgianon rappresenta una novità politica. Lo ha detto lui stesso in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Lanciare l'allarme su Giorgiaha creato una narrazione a lei funzionale. Lei vuole accreditarsi come una politica nuova, come la portatrice di una nuova destra. Ma non c'è niente di nuovo in Giorgia, niente di nuovo alle sue spalle". Secondo il direttore del Fatto Quotidiano, "nel partito dellaci sono Ignazio La Russa, Fitto, Tremonti, Pera e poi negli altri partiti ci sono Giorgetti, Casellati, Gasparri, Calderoli, c'è persino Bossi... c'è il governo al gran completo del berlusconismo che ci ha rovinati". Per, insomma, con l'eventuale nuovo governo guidato dalla leader di Fratelli ...

