Cacciatore uccide il suo cane: "inutile" con una zampa rotta. Denunciato (Di martedì 6 settembre 2022) E’ stato Denunciato da un’associazione animalista un Cacciatore che avrebbe ucciso il proprio can e che, avendo riportato una frattura alla zampa , non avrebbe potuto più aiutarlo. Lo ha reso noto... Leggi su feedpress.me (Di martedì 6 settembre 2022) E’ statoda un’associazione animalista unche avrebbe ucciso il proprio can e che, avendo riportato una frattura alla, non avrebbe potuto più aiutarlo. Lo ha reso noto...

