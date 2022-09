Borgo DiVino torna alle origini con Nemi: dal 9 settembre la penultima tappa del 2022 (Di martedì 6 settembre 2022) Anche dopo un viaggio lungo ed emozionante, c’è sempre voglia di tornare a casa. Per Borgo DiVino in Tour, la penultima delle dieci tappe dell’edizione 2022 ha proprio questo significato, perché Nemi non è solo il gioiello romantico dei Castelli Romani. Qui si è tenuta la prima edizione dell’evento nel 2015, e da allora la manifestazione ha raggiunto tutti gli angoli d’Italia. La tre giorni del 9, 10 e 11 settembre è di fondamentale importanza anche per il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, che per primo ha sposato l’idea di Borgo DiVino e che ancora una volta aprirà le porte della città ai visitatori. DOVE, COME E QUANDO L’evento si svolgerà Venerdì 9, Sabato 10 e Domenica 11 settembre, ma con un ... Leggi su influencertoday (Di martedì 6 settembre 2022) Anche dopo un viaggio lungo ed emozionante, c’è sempre voglia dire a casa. Perin Tour, ladelle dieci tappe dell’edizioneha proprio questo significato, perchénon è solo il gioiello romantico dei Castelli Romani. Qui si è tenuta la prima edizione dell’evento nel 2015, e da allora la manifestazione ha raggiunto tutti gli angoli d’Italia. La tre giorni del 9, 10 e 11è di fondamentale importanza anche per il Sindaco di, Alberto Bertucci, che per primo ha sposato l’idea die che ancora una volta aprirà le porte della città ai visitatori. DOVE, COME E QUANDO L’evento si svolgerà Venerdì 9, Sabato 10 e Domenica 11, ma con un ...

NapoliDaVivere : Borgo diVino in tour a Vietri sul Mare con degustazione di grandi vini e cibo locale - zazoomblog : Borgo DiVino in Tour 2022 dal 9 all11 settembre la tappa a Nemi - #Borgo #DiVino #all11 #settembre #tappa - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Borgo DiVino in Tour 2022, dal 9 all'11 settembre la tappa a Nemi - Affaritaliani : Borgo DiVino in Tour 2022, dal 9 all'11 settembre la tappa a Nemi - Gabriele9815 : Borgo DiVino in Tour 2022: si 'torna a casa' con la tappa di Nemi - Il Faro Online -