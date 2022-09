Bonus riscaldamento: ecco chi e come richiederlo (Di martedì 6 settembre 2022) Il valore delle bollette dell’energia cresce in modo esponenziale, arriva quindi il Bonus riscaldamento concesso dallo Stato. I costi dell’energia aumentano irrimediabilmente, pertanto occorre seguire delle accortezze per evitare di spendere cifre stratosferiche in riscaldamento e acqua calda. A questo proposito, una soluzione efficace potrebbe risiedere nell’installazione della pompa di calore al posto della tradizionale caldaia; quest’ultima infatti consuma molto meno a livello energetico, ma al contempo riscalda perfettamente gli ambienti domestici (parliamo di un risparmio sulla bolletta del 70%). Bonus riscaldamento (Energit)L’installazione della pompa di calore non costa sicuramente poco, ma si tratta di un investimento a lungo termine volto a risparmiare durante la stagione ... Leggi su formatonews (Di martedì 6 settembre 2022) Il valore delle bollette dell’energia cresce in modo esponenziale, arriva quindi ilconcesso dallo Stato. I costi dell’energia aumentano irrimediabilmente, pertanto occorre seguire delle accortezze per evitare di spendere cifre stratosferiche ine acqua calda. A questo proposito, una soluzione efficace potrebbe risiedere nell’installazione della pompa di calore al posto della tradizionale caldaia; quest’ultima infatti consuma molto meno a livello energetico, ma al contempo riscalda perfettamente gli ambienti domestici (parliamo di un risparmio sulla bolletta del 70%).(Energit)L’installazione della pompa di calore non costa sicuramente poco, ma si tratta di un investimento a lungo termine volto a risparmiare durante la stagione ...

MisterRockin : RT @itsmeback_: Vogliamo il riscaldamento e i servizi essenziali per la salute e il benessere sociali non il bonus psicologo! Dallo psicolo… - FirenyiG : RT @itsmeback_: Vogliamo il riscaldamento e i servizi essenziali per la salute e il benessere sociali non il bonus psicologo! Dallo psicolo… - Sissijj14 : RT @itsmeback_: Vogliamo il riscaldamento e i servizi essenziali per la salute e il benessere sociali non il bonus psicologo! Dallo psicolo… - g_piacente : RT @itsmeback_: Vogliamo il riscaldamento e i servizi essenziali per la salute e il benessere sociali non il bonus psicologo! Dallo psicolo… - deusoy : RT @itsmeback_: Vogliamo il riscaldamento e i servizi essenziali per la salute e il benessere sociali non il bonus psicologo! Dallo psicolo… -