Basket, parla il CT Pozzecco: "Orgoglioso della reazione dei miei giocatori, bravi a non mollare mai" (Di martedì 6 settembre 2022) Vittoria importantissima per il morale e per la strada verso Berlino dell'Italia ad EuroBasket 2022. Gli Azzurri reagiscono prontamente alla battuta d'arresto di ieri sera prevalendo sulla Croazia per 81-76, trovando il secondo successo in quattro partite. Dopo il giorno di riposo di domani, Datome e compagni ritorneranno in campo giovedì sera contro la Gran Bretagna (ore 21:00), ma sarà la sfida tra Croazia ed Ucraina a determinare la posizione finale in classifica dell'Italia in vista degli ottavi di finale (10-11 Settembre). Basket, l'Italia batte la Croazia e si qualifica agli ottavi degli Europei. Ma ora c'è lo spauracchio Serbia in arrivo… Il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco, al sito della FIP, ha commentato così la prestazione di questa sera dei suoi ragazzi: "Congratulazioni alla Croazia, Paese dove ho ...

