sportface2016 : #Basket, incredibile #Tobey: cade sul piede dell’arbitro sulla palla a due e si infortuna (VIDEO) - nico_oreste : @dunat_basket A parte questa scorrettezza incredibile.... Italia pessima, il poz non ci ha preso e messo nulla - Cavaliere_Masch : RT @AccotoGaia: #Airness #NewOpening ?? Store pazzesco, ospiti speciali, intrattenimento, musica, una community incredibile! Eravate in tan… - AccotoGaia : #Airness #NewOpening ?? Store pazzesco, ospiti speciali, intrattenimento, musica, una community incredibile! Eravat… - Bomber_5_ : @daves80 @dunat_basket @frig_80 @90ordnasselA Incredibile sta gente, da anni l'Inter fa questa giocata attirando il… -

Basketinside

... col rischio concreto di ritrovarsi " negli ottavi di finale in programma a Berlino - la Serbia, e poi un'eliminazione dall'Europeo che avrebbe dell'ma che con due ko, tra Croazia e Gran ...... "per lui ha parlato il pubblico che ha scandito alla fine mvp, mvp, è stato", su ... senza mai ricorrere a uno dei due lunghi in panca, Biligha e Tessitori, tenendo fede all'unico... #Eurobasket 2022: la Germania batte la Lituania dopo un'incredibile gara al secondo supplementare Incredibile quello che è successo nel match di basket tra Germania e Slovenia. Ad inizio match infatti, il centro della sloveno Tobey ha dovuto lasciare il campo.Leggi su Sky Sport l'articolo Eurobasket, Giannis Antetokounmpo da 41 punti spazza via l’Ucraina: al Forum è uno show ...