Alessandro morto a Gragnano, domani i funerali del 13enne (Di martedì 6 settembre 2022) Sarà lutto cittadino domani a Gragnano in occasione dei funerali di Alessandro, il giovane di 13 anni morto la settimana scorsa dopo essere precipitato da un balcone dell'abitazione dove viveva insieme ai genitori al quarto piano di uno stabile di via Lamma. Gragnano, funerali e lutto cittadino L'autopsia si è svolta all'obitorio di Castellammare di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

