Alessandra, la prima bimba nata da un trapianto di utero (Di martedì 6 settembre 2022) Alessandra è nata il 30 agosto 2022. È nata prematura, di 1,7 kg appena, al momento si trova in incubatrice ma sta bene. La piccola Alessandra ha preso il nome da una donna toscana, mamma di due figli, morta improvvisamente a 37 anni per un arresto cardiaco nel 2020: i suoi familiari avevano autorizzato la donazione degli organi. E proprio il suo utero è stato trapiantato alla mamma della neonata, una donna siciliana di nome Albina ed era affetta da una patologia congenita, la sindrome di Rokitansky, una malattia rara che colpisce una bambina su 5mila e causa la mancata formazione, totale o parziale, dell’utero. Quella di Alessandra è la prima nascita da utero trapiantato che avviene in Italia. E la sesta nel mondo, ... Leggi su dilei (Di martedì 6 settembre 2022)il 30 agosto 2022. Èprematura, di 1,7 kg appena, al momento si trova in incubatrice ma sta bene. La piccolaha preso il nome da una donna toscana, mamma di due figli, morta improvvisamente a 37 anni per un arresto cardiaco nel 2020: i suoi familiari avevano autorizzato la donazione degli organi. E proprio il suoè stato trapiantato alla mamma della neo, una donna siciliana di nome Albina ed era affetta da una patologia congenita, la sindrome di Rokitansky, una malattia rara che colpisce una bambina su 5mila e causa la mancata formazione, totale o parziale, dell’. Quella diè lanascita datrapiantato che avviene in Italia. E la sesta nel mondo, ...

