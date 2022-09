Acqua e Sapone, ‘Prezzi Tagliati’ dall’8 al 27 settembre: sfoglia il volantino (Di martedì 6 settembre 2022) Nuovo volantino Acqua & Sapone valido dall’8 settembre fino al 27 settembre in Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta. Le offerte elencate nel volantino Un volantino ricco di novità, offerte e promozioni con prodotti per il make-up con sconti dal 36% al 69%, una considerevole varietà di profumi fi tutte le marche a prezzi ribassati dal 38% al 67% e prodotti per l’igiene personale e per la pulizia di casa a prezzi stracciati. Acqua & Sapone, grande catena italiana nel settore di igiene, profumeria e pulizia della casa, oltre alla convenienza offre la qualità di prodotti di marca su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 settembre 2022) Nuovovalidofino al 27in Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta. Le offerte elencate nelUnricco di novità, offerte e promozioni con prodotti per il make-up con sconti dal 36% al 69%, una considerevole varietà di profumi fi tutte le marche a prezzi ribassati dal 38% al 67% e prodotti per l’igiene personale e per la pulizia di casa a prezzi stracciati., grande catena italiana nel settore di igiene, profumeria e pulizia della casa, oltre alla convenienza offre la qualità di prodotti di marca su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Acqua e Sapone, ‘Prezzi Tagliati’ dall’8 al 27 settembre: sfoglia il volantino - YBah96 : RT @cesololinter194: Vi ricordiamo inoltre il rispetto di accorgimenti igienici come lavarsi le mani con il sapone,bere solo acqua imbotti… - astrxiao : @entroprhis si io non uso l'acqua ossigenata ma il sapone antibatterico + la soluzione salina che ormai parte della… - FinallyMichele : RT @cesololinter194: Vi ricordiamo inoltre il rispetto di accorgimenti igienici come lavarsi le mani con il sapone,bere solo acqua imbotti… - karn0v : RT @cesololinter194: Vi ricordiamo inoltre il rispetto di accorgimenti igienici come lavarsi le mani con il sapone,bere solo acqua imbotti… -