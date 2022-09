VUELTA A ESPANA | ECCO LA TERZA SETTIMANA | REMCO GIOCA IN DIFESA

Leggi su sportnews.snai

(Di lunedì 5 settembre 2022) Tutti i dubbi sulla tenuta a lungo andare diEvenepoel stanno per venire al pattine. Perché laè finalmente alle porte, e il belga sa perfettamente che la strada che lo separa dal gradino più alto del podio in Plaza de Cibeles, sebbene sia sempre meno, rimane ancora assai impervia. Bisogna ingegnarsi e fare bene i conti perché i rivali, come ampiamente annunciato, da qui a sabato prossimo non staranno certo a guardare. Già l’ultimo fineè servito aper farsi un’idea di ciò che l’attende: Primoz Roglic gli ha rosicchiato 67 dei 161 secondi di ritardo con i quali si presentava al via delle tappe del week-end (ora è a 1’34”), Enric Mas gli ha recuperato un minuto s, e adesso ne ha due di ritardo in classifica. Distacchi che non possono lasciar ...