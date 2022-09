Ucraina: fornì a russi ubicazione battaglione Azov, condannato a 16 anni per spionaggio (Di lunedì 5 settembre 2022) Kiev, 5 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - La giustizia Ucraina ha condannato a 16 anni di carcere un cittadino ucraino accusato di spionaggio per conto della russia e dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (DPR), fornendo anche informazioni sull'ubicazione del battaglione Azov. Secondo quanto riferito dall'ufficio della Procura generale, il cittadino ucraino è stato ritenuto colpevole dei reati di "tradimento" e di "svolgere attività di intelligence illegale a vantaggio di un'organizzazione terroristica". "I pubblici ministeri - ha riferito la Procura - hanno dimostrato in tribunale che nel 2017 i rappresentanti del Servizio di sicurezza federale russo hanno reclutato la persona condannata. Fino a febbraio 2022 ha consegnato ai servizi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Kiev, 5 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - La giustiziahaa 16di carcere un cittadino ucraino accusato diper conto dellaa e dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (DPR), fornendo anche informazioni sull'del. Secondo quanto riferito dall'ufficio della Procura generale, il cittadino ucraino è stato ritenuto colpevole dei reati di "tradimento" e di "svolgere attività di intelligence illegale a vantaggio di un'organizzazione terroristica". "I pubblici ministeri - ha riferito la Procura - hanno dimostrato in tribunale che nel 2017 i rappresentanti del Servizio di sicurezza federale russo hanno reclutato la persona condannata. Fino a febbraio 2022 ha consegnato ai servizi ...

