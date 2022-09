Torino, polmonite per Juric: non sarà in panchina (Di lunedì 5 settembre 2022) Il tecnico del Torino Ivan Juric non sarà in panchina per la sfida tra i granata e il Lecce, che andrà in scena questa sera all’Olimpico Grande Torino. «Ivan Juric questa sera non sarà in panchina per un’indisposizione fisica. A fare le sue veci nella gara contro il Lecce l’allenatore in seconda Matteo Paro», si L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 settembre 2022) Il tecnico delIvannoninper la sfida tra i granata e il Lecce, che andrà in scena questa sera all’Olimpico Grande. «Ivanquesta sera noninper un’indisposizione fisica. A fare le sue veci nella gara contro il Lecce l’allenatore in seconda Matteo Paro», si L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

sportface2016 : +++#Torino, Ivan #Juric ha la polmonite: iniziate le terapie idonee, non sarà in panchina contro il #Lecce+++ - jakavukorepa : RT @cmdotcom: #Torino, contro il #Lecce senza #Juric: ha la polmonite #TorinoLecce - sportli26181512 : #Governance #Notizie Torino, polmonite per Juric: non sarà in panchina: Il tecnico del Torino Ivan Juric non sarà i… - CalcioFinanza : #Torino, polmonite per #Juric: non sarà in panchina con il #Lecce - spaziolecce : RT @alessiodegiu: #TorinoLecce, questa sera #Juric non sarà sulla panchina del #Torino a causa di una polmonite. La squadra verrà seguita d… -