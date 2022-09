The Athletic boccia l’inizio di stagione di Salah: è troppo isolato e troppo lontano dalla porta (Di lunedì 5 settembre 2022) The Athletic analizza quelle che definisce le “balbuzie di inizio stagione di Salah”. Per il calciatore del Liverpool questo doveva essere un anno di consacrazione, eppure finora non è successo Due gol nelle prime sei partite rappresentano l’inizio più magro di Salah in una stagione di Premier League. Nella stessa fase un anno fa, ne aveva cinque e nel 2020-21 ne aveva sei. Riguardo al derby di sabato scorso contro l’Everton, finito con il risultato di 0-0 Salah è rimasto di stanza a destra e in gran parte alla periferia del gioco I numeri, secondo The Athletic, sono implacabili per l’attaccante egiziano In termini di coinvolgimento, Salah ha avuto solo 43 tocchi contro l’Everton e ha una media di soli 47,7 ogni 90 minuti in Premier ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022) Theanalizza quelle che definisce le “balbuzie di iniziodi”. Per il calciatore del Liverpool questo doveva essere un anno di consacrazione, eppure finora non è successo Due gol nelle prime sei partite rappresentanopiù magro diin unadi Premier League. Nella stessa fase un anno fa, ne aveva cinque e nel 2020-21 ne aveva sei. Riguardo al derby di sabato scorso contro l’Everton, finito con il risultato di 0-0è rimasto di stanza a destra e in gran parte alla periferia del gioco I numeri, secondo The, sono implacabili per l’attaccante egiziano In termini di coinvolgimento,ha avuto solo 43 tocchi contro l’Everton e ha una media di soli 47,7 ogni 90 minuti in Premier ...

