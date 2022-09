Sampdoria, Giampaolo non è a rischio: in settimana incontro con Lanna (Di lunedì 5 settembre 2022) La Sampdoria, in campionato, non è ancora andata oltre a due pareggi, anche se di prestigio contro Lazio e Juventus. Marco Giampaolo,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022) La, in campionato, non è ancora andata oltre a due pareggi, anche se di prestigio contro Lazio e Juventus. Marco,...

sampdoria : ?? | CONVOCATI #SerieATIM: sono ventitré i blucerchiati di #Giampaolo per #SalernitanaSamp. #FORZADORIA ????????? - cmdotcom : #Sampdoria, panchina bollente per #Giampaolo: in settimana incontro con Lanna - sportli26181512 : Sampdoria, Giampaolo non è a rischio: in settimana incontro con Lanna: La Sampdoria, in campionato, non è ancora an… - CalcioNews24 : La situazione in casa #Sampdoria ?? - clubdoria46 : Verso #SampMilan, #Giampaolo può ripartire da #Murillo. Il punto -