Salernitana, un punto e tanto rammarico (Di lunedì 5 settembre 2022) SALERNO – Avrebbero potuto essere tre punti che avrebbero messo le ali facendo volare la Salernitana altissimo in classifica. Sarebbe potuta arrivare onestamente anche una sconfitta, visto l’andamento e le difficoltà del match. Alla fine, arriva un pareggio, statistiche alla mano, quasi inevitabile tra le due compagini che in questo 2022 hanno pareggiato di più in massima serie. L’amaro in bocca resta, un po’ perché questa squadra ha potenzialità importanti, ma anche perché una volta ribaltato il risultato c’era la sensazione che l’Empoli ormai fosse ko. Invece al novantesimo sul tabellone luminoso dell’Arechi c’è scritto 2-2 e comunque per la Salernitana è il quarto risultato utile consecutivo. Una Salernitana che ha avuto molte difficoltà soprattutto nella prima parte del match. L’Empoli di Zanetti è sceso in campo adottando le ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 5 settembre 2022) SALERNO – Avrebbero potuto essere tre punti che avrebbero messo le ali facendo volare laaltissimo in classifica. Sarebbe potuta arrivare onestamente anche una sconfitta, visto l’andamento e le difficoltà del match. Alla fine, arriva un pareggio, statistiche alla mano, quasi inevitabile tra le due compagini che in questo 2022 hanno pareggiato di più in massima serie. L’amaro in bocca resta, un po’ perché questa squadra ha potenzialità importanti, ma anche perché una volta ribaltato il risultato c’era la sensazione che l’Empoli ormai fosse ko. Invece al novantesimo sul tabellone luminoso dell’Arechi c’è scritto 2-2 e comunque per laè il quarto risultato utile consecutivo. Unache ha avuto molte difficoltà soprattutto nella prima parte del match. L’Empoli di Zanetti è sceso in campo adottando le ...

giuseppe_alto : La Salernitana regala un tempo all'Empoli e non chiude la partita quando riesce a ribaltarla. Solo un punto per i c… - NCN_it : #Salernitana-#Empoli 2-2: #Lammers regala un punto ai toscani - SolosalernoIt : Salernitana, che peccato ma è un buon punto. Con l'Empoli è 2-2 - Solo Salerno - giusymc98 : Non la salernitana che ha un punto meno di noi - ironcrazia : @Blackluk98 @EgliTare_TaD A sto punto speriamo li abbia veramente intascati da proprietario della Salernitana -