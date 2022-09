Roma, a Udine per Mourinho è arrivata anche la disfatta dialettica (Di lunedì 5 settembre 2022) Dall'individuo al gruppo fino a toccare il vertice del Super-ego. Il post-partita di José Mourinho ieri sera al Friuli è stato... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022) Dall'individuo al gruppo fino a toccare il vertice del Super-ego. Il post-partita di Joséieri sera al Friuli è stato...

team_world : Napoli•Salerno•Bologna•Parma•Trieste•Udine•Frosinone•RC•Roma•Genova•Bergamo•Milano•Torino•Bari•Lecce•Firenze•Trento… - cmdotcom : #Roma, a Udine per #Mourinho è arrivata anche la disfatta dialettica - Contropiedista : RT @SpaceSerieA: ?? Dopo il Derby #MilanInter, #Handanovic è stato messo in ?? dai tifosi interisti. Eppure, il portiere della Roma #Patric… - Ciccioct89 : RT @SpaceSerieA: ?? Dopo il Derby #MilanInter, #Handanovic è stato messo in ?? dai tifosi interisti. Eppure, il portiere della Roma #Patric… - Arsenico171 : RT @SpaceSerieA: ?? Dopo il Derby #MilanInter, #Handanovic è stato messo in ?? dai tifosi interisti. Eppure, il portiere della Roma #Patric… -