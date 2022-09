Ragazzo morto in montagna: ancora gravi i due feriti (Di lunedì 5 settembre 2022) "Stiamo pregando perché le sue condizioni migliorino e siamo in contatto costante con la famiglia". Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Induno Olona (Varese), Marco Cavallin, parlando delle condizioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) "Stiamo pregando perché le sue condizioni migliorino e siamo in contatto costante con la famiglia". Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Induno Olona (Varese), Marco Cavallin, parlando delle condizioni ...

Ansa_ER : Investito da un treno a Rimini, morto ragazzo di 21 anni. Incidente avvenuto a circa 40 metri dal passaggio a livel… - cloude2004 : RT @_melaniabolo_: Questo ragazzo meraviglioso era Alessandro morto perché il #bullismo uccide! #Gragnano ?? - BenitoAtos : RT @MadameA02: 13enne si toglie la vita per i continui attacchi da parte di alcuni bulli. Perché? Ora sono contenti che è morto? Riusciran… - lacittanews : Un 17enne di Milano, in vacanza a Varazze, è stato trovato morto in casa. L'ipotesi è quella del malore improvviso.… - il_bonvj : RT @MadameA02: 13enne si toglie la vita per i continui attacchi da parte di alcuni bulli. Perché? Ora sono contenti che è morto? Riusciran… -