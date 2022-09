Papa Francesco | ' Il medico mi vieta per ora di andare a Kiev o in Russia'

(Di lunedì 5 settembre 2022)non andrà, per ora, né in Ucraina né in. ABergoglio èto dalviaggiare, per ora, ao Mosca , come ha detto più volte che vorrebbe fare. Tuttavia, ...

vaticannews_it : ??? Domenica 4 settembre ?? ore 10.25 ??Piazza San Pietro SANTA MESSA PRESIEDUTA DA PAPA FRANCESCO CON RITO DI BEATIFI… - Avvenire_Nei : Giovanni Paolo I è beato. 'Volto di una Chiesa lieta e sorridente' - AGisotti : “La piccola matita nelle mani di Dio”. 25 anni fa la morte di #MadreTeresa. Qui l’omelia di Giovanni Paolo II per l… - avsi_kenya : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco esorta a prendersi cura di quanti soffrono in #Siria dove da anni va avanti il progetto “Ospedali Aperti… - VaticanIHD : ?? 6 settembre 2022 ? 11.30 @HolySeePress #EconomyOfFrancesco: Papa Francesco e i giovani (22-24 sett, Assisi). Mons… -

non andrà, per ora, né in Ucraina né in Russia . ABergoglio è vietato dal medico viaggiare, per ora, a Kiev o Mosca , come ha detto più volte che vorrebbe fare. Tuttavia, ...Lo ha affermatoin una intervista esclusiva a TVI/CNN Portogallo che sarà trasmessa integralmente stasera sulla CNN portoghese. Il Pontefice ha sottolineato che 'non è il celibato dei ...Dai villaggi sperduti dell'Amazzonia al Bronx, dalle favelas indiane a crackolandia, quartiere di Rio: mentre il mondo ricorda Madre Teresa di Calcutta nel giorno dell'anniversario ...Il messaggio di addio sui social di Emma Marrone fa commuovere i fans e tutti si sono stretti vicino alla cantante amici, colleghi ed è arrivato anche un messaggio da Stefano De Martino e Marco Bacci.