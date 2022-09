Pagelle Monza-Atalanta 0-2, voti e tabellino Serie A 2022/2023 (Di lunedì 5 settembre 2022) Le Pagelle di Monza-Atalanta 0-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la quinta giornata di Serie A 2022/2023. Primo posto in solitaria per i nerazzurri orobici che sbancano l’U-Power Stadium grazie ai gol di Hojlund e Lookman (probabile autogol di Marlon) e possono festeggiare il clamoroso primo posto solitario in classifica. Di seguito ecco le Pagelle della partita. Monza (3-5-2): Di Gregorio 6.5; Marlon 5, Pablo Mari 5.5, Caldirola 5.5 (41? st Izzo sv); Birindelli 6 (31? st Molina 5.5), Pessina 5, Rovella 6.5, Sensi 5.5 (31? st Colpani 6.5), Carlos Augusto 6; Caprari 5 (24? st Petagna 6), Dany Mota 6 (41? st Gytkjaer sv). In panchina: Cragno, Machin, Barberis, Valoti, F.Ranocchia, Antov, ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Ledi0-2 con iai protagonisti e ildel match valido per la quinta giornata di. Primo posto in solitaria per i nerazzurri orobici che sbancano l’U-Power Stadium grazie ai gol di Hojlund e Lookman (probabile autogol di Marlon) e possono festeggiare il clamoroso primo posto solitario in classifica. Di seguito ecco ledella partita.(3-5-2): Di Gregorio 6.5; Marlon 5, Pablo Mari 5.5, Caldirola 5.5 (41? st Izzo sv); Birindelli 6 (31? st Molina 5.5), Pessina 5, Rovella 6.5, Sensi 5.5 (31? st Colpani 6.5), Carlos Augusto 6; Caprari 5 (24? st Petagna 6), Dany Mota 6 (41? st Gytkjaer sv). In panchina: Cragno, Machin, Barberis, Valoti, F.Ranocchia, Antov, ...

Pagelle Monza Atalanta: TOP e FLOP all'intervallo - VOTI I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Monza Atalanta Le pagelle dei protagonisti del match tra Monza e Atalanta, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo MONZA: Pessina ... GP Olanda: le pagelle Interruzioni o meno, era il più forte e si è visto: vinte entrambe le corse di casa, va a Monza per il pokerissimo dopo quattro successi con Monza-Atalanta, vota le PAGELLE DEI TIFOSI Come a ogni match, CalcioAtalanta vi offre l'opportunità di assegnare un voto a ciascun giocatore sceso in campo Grazie alle reti di Rasmus Hojlund e Ademola Lookman, entrambe nella ripresa, l'Atalant ... Monza-Atalanta, voti e tabellino primo tempo: Rovella da veterano, Malinovskyi non brilla Voti e tabellino del primo tempo di Monza-Atalanta, match dell'U-Power Stadium valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A ...