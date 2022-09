Nuoto | l’Italia si conferma un riferimento | record di medaglie a livello assoluto e juniores

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 settembre 2022) Non non si era mai visto. La Nazionale italiana dinon ha vinto, ma ha stravinto gli Europei di Roma. Al netto delle assenze di Russia e Bielorussa e di alcune selezioni incomplete in casa britannica e francese, la compagine del Bel Paese ha colpito per quantità e qualità. I 13 ori e i 35 podi sono primati scolpiti nella pietra, ma quello che ha lasciato di stucco non sono state le vittorie in serie di chi ai Mondiali aveva fatto benissimo, quanto l’apporto delle “seconde linee”. Prendere atto di un Leonardo Deplano argento nei 50 stile libero, di un Federico Poggio argento nei 100 rana, con personali sbriciolati, per non parlare di Chiara Tarantino quarta nei 100 stile libero con un personal best abbassato di quasi un secondo, sono solo alcuni degli esempi che vengono in mente. In sostanza, si è creata una mentalità e un gruppo in cui le prestazioni dell’uno ...