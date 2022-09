Muore a 66 anni il papà di Emma Marrone. Chitarrista, l’aveva affiancata in concerto a Verona (Di lunedì 5 settembre 2022) LLutto per Emma Marrone: e’ morto a 66 anni il papa’ Rosario. Lo annuncia la stessa artista su Instagram: “Fai buon viaggio Papa’. Ti amo e ti amero’ per sempre. La tua Chicca”, ha scritto Emma postando una foto del padre con in braccio la chitarra. Era stato proprio il padre a trasmetterle la passione per la musica. Recentemente, all’Arena di Verona, Rosario, infermiere e musicista autodidatta, aveva accompagnato alla chitarra Emma per il brano Amami e lei lo aveva ringraziato chiamandolo: “Il mio supereroe”. “Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunita’, come uomo di politica, ex amministratore e presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto”. Cosi’ Giovanni ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 settembre 2022) LLutto per: e’ morto a 66il papa’ Rosario. Lo annuncia la stessa artista su Instagram: “Fai buon viaggio Papa’. Ti amo e ti amero’ per sempre. La tua Chicca”, ha scrittopostando una foto del padre con in braccio la chitarra. Era stato proprio il padre a trasmetterle la passione per la musica. Recentemente, all’Arena di, Rosario, infermiere e musicista autodidatta, aveva accompagnato alla chitarraper il brano Amami e lei lo aveva ringraziato chiamandolo: “Il mio supereroe”. “Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunita’, come uomo di politica, ex amministratore e presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto”. Cosi’ Giov...

