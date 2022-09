Milan, Calabria: 'La Champions deve essere casa nostra. De Ketelaere? Il talento non gli manca' (Di lunedì 5 settembre 2022) Davide Calabria, terzino del Milan, parla in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League con il Salisburgo: "Pronti... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022) Davide, terzino del, parla in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio inLeague con il Salisburgo: "Pronti...

PietroMazzara : Verso #MilanInter. La probabile formazione del #Milan Maignan Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Tonali, Bennacer… - cmdotcom : #Milan, #Calabria: 'La #ChampionsLeague deve essere casa nostra. De Ketelaere? Il talento non gli manca' #UCL… - Giacomobacci2 : RT @FraNasato: Calabria in conferenza stampa: “A De Ketelaere non manca sicuramente il talento, è bravo con la palla e ha tempi di gioco im… - giancarlolabat : RT @MilanPress_it: #Calabria in conferenza stampa ?? #milanpress #SalisburgoMilan #UCL - MeekyRossonero : RT @FraNasato: Calabria in conferenza stampa: “A De Ketelaere non manca sicuramente il talento, è bravo con la palla e ha tempi di gioco im… -