Inghilterra: BT cambia piani, per salvare il salvabile (Di lunedì 5 settembre 2022) BT ha lasciato cadere la palla – ma ora ha un nuovo piano di gioco The Sunday Times, di Jim Armitage, pag. 4 Quando nel 2013 l’allora amministratore delegato di BT, Gavin Patterson, dichiarò che avrebbe lanciato l’ex colosso statale delle telecomunicazioni nell’affascinante mondo del calcio della Premier League, il prezzo delle azioni salì a razzo. Per gli investitori, stanchi di possedere un’azienda di servizi di pubblica utilità, la creazione di BT Sport e l’acquisto dei diritti di trasmissione dello sport di alto livello rappresentavano un potenziale miglioramento delle prospettive dell’azienda, al di là di quelle di un umile proprietario di cavi telefonici e a banda larga. Purtroppo per Patterson e BT non è stato così. A causa dei continui litigi con le autorità di regolamentazione e i politici per la lentezza dell’azienda nell’implementazione della banda larga veloce, nonché ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 5 settembre 2022) BT ha lasciato cadere la palla – ma ora ha un nuovo piano di gioco The Sunday Times, di Jim Armitage, pag. 4 Quando nel 2013 l’allora amministratore delegato di BT, Gavin Patterson, dichiarò che avrebbe lanciato l’ex colosso statale delle telecomunicazioni nell’affascinante mondo del calcio della Premier League, il prezzo delle azioni salì a razzo. Per gli investitori, stanchi di possedere un’azienda di servizi di pubblica utilità, la creazione di BT Sport e l’acquisto dei diritti di trasmissione dello sport di alto livello rappresentavano un potenziale miglioramento delle prospettive dell’azienda, al di là di quelle di un umile proprietario di cavi telefonici e a banda larga. Purtroppo per Patterson e BT non è stato così. A causa dei continui litigi con le autorità di regolamentazione e i politici per la lentezza dell’azienda nell’implementazione della banda larga veloce, nonché ...

marcocc : (3/4) In #Inghilterra si cambia #azienda velocemente. Si va da quella che paga di più. La maggior parte di quelli c… - leo_dp__ : @Stefano71837948 @JoyaCapitale @Paolo_Bargiggia @OfficialASRoma No infatti parliamo del presente: ultimo decennio,… - Rougenoir1978 : @Mr_piolifan Sostituisci pure Kulu a Berna, il discorso non cambia. Il Tottenham in Inghilterra è una squadretta, m… - Scotty3451 : Ma quelli che dicono 'tassare i ricchi fino a spennarli' (riguardo la questione Jet privati) ma pensate che i soldi… - zazoomblog : Scoperta allucinante in Inghilterra: risale al Medioevo. Lo scavo che cambia la storia - #Scoperta #allucinante… -

Pressione alta: poco importa l'orario della pastiglia, l'importante è assumerla Fondazione Umberto Veronesi Banca d’Inghilterra e Fed: un’unica soluzione per problemi diversi La Banca d’Inghilterra (Bank of England/BOE ... Attualmente nella vicina Europa della quale fino a poco tempo fa faceva parte (prima della Brexit che ne ha cambiato il proprio destino) il tasso di ... Inghilterra, ritrovato uno scavo del Medioevo che cambia tutta la storia: mai successo prima Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ... La Banca d’Inghilterra (Bank of England/BOE ... Attualmente nella vicina Europa della quale fino a poco tempo fa faceva parte (prima della Brexit che ne ha cambiato il proprio destino) il tasso di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...