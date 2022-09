Incendio nel reparto di Ortopedia del Santa Corona, 85 pazienti evacuati dal padiglione chirurgico. Tre intossicati, uno in rianimazione. Asl2: “Sospesi gli interventi e gli esami programmati”. Toti: "Incendio forse di origine dolosa" (Di lunedì 5 settembre 2022) Il rogo, divampato in una stanza al terzo piano dell’edificio, è stato spento dai vigili del fuoco. Si indaga sull’origine delle fiamme. L’Asl2: “Gli interventi programmati sono stati rimandati e verranno riprogrammati nei prossimi giorni. Si consiglia per le urgenze delle prossime ore di rivolgersi al pronto soccorso di Savona salvo necessità inderogabili” Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 5 settembre 2022) Il rogo, divampato in una stanza al terzo piano dell’edificio, è stato spento dai vigili del fuoco. Si indaga sull’delle fiamme. L’: “Glisono stati rimandati e verranno rinei prossimi giorni. Si consiglia per le urgenze delle prossime ore di rivolgersi al pronto soccorso di Savona salvo necessità inderogabili”

vigilidelfuoco : ?? #Crotone, intervento #vigilidelfuoco in corso dalle 17:50 nel porto per #incendio ed #esplosione in un rimorchiat… - RegLiguria : INCENDIO AL SANTA CORONA DI PIETRA LIGURE, GLI AGGIORNAMENTI Questa notte si è sviluppato un incendio nel padiglio… - PDUmorista : #Stromboli dice no alla prosecuzione delle riprese della fiction 'Protezione Civile' sul cui set si sviluppò l'ince… - StampaSavona : Incendio nel reparto Ortopedia del Santa Corona: evacuata una cinquantina di pazienti - infoitinterno : Trenta roghi nel Palermitano, l'incendio doloso di Misilmeri fa ancora paura -