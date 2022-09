Il red carpet di Venezia 79: i look più belli (e non) della quinta serata (Di lunedì 5 settembre 2022) La quinta serata del red carpet di Venezia 79 ci ha regalato gran belle emozioni: grandi ritorni, e nuovi emozionanti arrivi. La quinta giornata prevedeva grandi aspettative per il nuovo film di Emanuele Crialese “L’immensità” con Penélope Cruz, il nuovo film di Darren Aronofsky “The Whale” con Brendan Fraser e Sadie Sink e “Ti mangio il cuore” di Pippo con il debutto alla recitazione di Elodie. Ma super attesa per l’elegantissima Drusilla Foer, la madrina di questa edizione Rocìo Munoz Morales… ma niente spoiler come sempre, perché il viaggio è appena cominciato. I look più belli (e non) della quinta serata sul red carpet di Venezia79 Partiamo da Penélope Cruz. Uno Chanel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) Ladel reddi79 ci ha regalato gran belle emozioni: grandi ritorni, e nuovi emozionanti arrivi. Lagiornata prevedeva grandi aspettative per il nuovo film di Emanuele Crialese “L’immensità” con Penélope Cruz, il nuovo film di Darren Aronofsky “The Whale” con Brendan Fraser e Sadie Sink e “Ti mangio il cuore” di Pippo con il debutto alla recitazione di Elodie. Ma super attesa per l’elegantissima Drusilla Foer, la madrina di questa edizione Rocìo Munoz Morales… ma niente spoiler come sempre, perché il viaggio è appena cominciato. Ipiù(e non)sul reddi79 Partiamo da Penélope Cruz. Uno Chanel ...

