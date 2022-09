Il compleanno di Freddie Mercury | i Queen | la musica e la lite con Sid Vicious

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 5 settembre 2022) È il 76°di, e la sua vita è anche un po’ la nostra. Sua è la voce di We Are The Champions e We Will Rock You, suo è il genio dietro Bohemian Rhapsody. Isono stati – e per sempre saranno – uno degli esempi di band al completo: il carisma diera dominante, sì, ma non tanto da fare ombra ai suoi sodali. Sul palco come dentro uno studio. Senza Brian May, John Deacon e Roger Taylor non avremmo avuto quel groove, quella potenza rock e quel meraviglioso mondo operistico che nessun altro come iha saputo divulgare. Il rock, cone soci, si è fatto elegante e teatrale. Quella teatralità, tuttavia, poteva essere motivo di scherno. Nel 1977 il rock aveva già i suoi mostri sacri, ma non tutte le ...