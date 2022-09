Gardaland saluta l' estate | ma il divertimento non finisce qui | in arrivo un Oktoberfest per grandi e piccoli

La Gazzetta di Mantova

Nonostante l' estate stia volgendo al termine, il divertimento anon conosce limiti. Arriva, infatti, la prima edizione della festa di fine estate al Parco, cheun periodo fatto di alte temperature e rinfrescanti tuffi e dà il via ad una serie di ......17 settembre al 2 ottobre Seppur l'estate stia volgendo al termine il divertimento anon conosce limiti. Arriva, infatti, la prima edizione della festa di fine estate al Parco, che... A Gardaland il saluto all’estate con Light Night e Oktoberfest Per la festa bavarese dal palco di piazza Jumanji, nei giorni di sabato e domenica, la mascotte del Parco Prezzemolo insieme alla bella Aurora apriranno i festeggiamenti con una rievocazione storica, ...Gardaland Light Night, in programma per sabato 10 settembre, fara del Parco una location ancora piu emozionante e suggestiva da vivere – in via del tutto esclusiva – fino all'una di notte. Protagoni ...