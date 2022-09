F1, GP Italia 2022: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 9-11 settembre (Di lunedì 5 settembre 2022) La F1 prosegue la sua marcia a tappe forzate, preparandosi a scendere in pista per il terzo weekend consecutivo. Dopo aver corso nell’Europa del Nord, tra Belgio e Olanda, la massima categoria automobilistica è però prossima a cambiare contesto, tornando a latitudini più meridionali. Infatti, dal 9 all’11 settembre, il Mondiale sarà di scena a Monza, abituale palcoscenico del Gran Premio d’Italia. Il velocissimo autodromo edificato alle porte di Milano ospiterà l’ultimo appuntamento europeo del 2022. Tale ruolo avrebbe dovuto spettare al GP di Russia, inizialmente programmato per il 25 settembre. Cionondimeno, tra le conseguenze della guerra in Ucraina c’è stata anche quella di modificare il Calendario iridato del Circus, che ha stralciato Sochi dalle proprie tappe. Pertanto la corsa ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) La F1 prosegue la sua marcia a tappe forzate, preparandosi a scendere in pista per il terzo weekend consecutivo. Dopo aver corso nell’Europa del Nord, tra Belgio e Olanda, la massima categoria automobilistica è però prossima a cambiare contesto, tornando a latitudini più meridionali. Infatti, dal 9 all’11, il Mondiale sarà di scena a Monza, abituale palcoscenico del Gran Premio d’. Il velocissimo autodromo edificato alle porte di Milano ospiterà l’ultimo appuntamento europeo del. Tale ruolo avrebbe dovuto spettare al GP di Russia, inizialmenteto per il 25. Cionondimeno, tra le conseguenze della guerra in Ucraina c’è stata anche quella di modificare iliridato del Circus, che ha stralciato Sochi dalle proprie tappe. Pertanto la corsa ...

